الان.. الياسري يتواجد في ساحة التحرير ويؤكد: جئنا لحمايتكم

2019/10/24 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، ياسين الياسري، اليوم الخميس، بتواجد الوزير في ساحة التحرير.

وقال المكتب في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الياسري تواجد الآن بين المتظاهرين، فيما اكد جئنا لحمايتكم ولن نسمح لأحد بالتعدي عليكم".

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