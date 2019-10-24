كتلة سائرون النيابية تدعو القوات الأمنية للحفاظ على أرواح المتظاهرين

2019/10/24 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت كتلة سائرون النيابية رسالة مهمة الى المتظاهرين والقوات الامنية على حد سواء.

ودعا رئيس الكتلة النائب نبيل الطرفي في مؤتمر صحفي، عقد في مقر الهيئة ببغداد القوات الأمنية الى أخذ دورها الفاعل في حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، والمتظاهرين الى الحفاظ على سلمية تظاهراتهم وتبادل باقات الورود مع القوات التي تحميهم.

واضاف الطرفي، أن كتلة سائرون النيابية جاهزة ومستعدة لكل طارئ وهي رهن إشارة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.

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