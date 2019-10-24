جيفري يكشف عن هروب أكثر من 100 من محتجزي داعش بسبب العملية العسكرية التركية

2019/10/24 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مبعوث وزارة الخارجية الأميركية لشؤون سوريا جيمس جيفري، عن هروب اكثر من مئة من عناصر داعش، المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وأكد جيفري في تصريح خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، انه يستطيع القول بأن أعداد الفارين، والذين لا يُعلم شيء عن أماكنهم، تزيد على المئة، بسبب العملية العسكرية التركية، في مناطق شمال شرقي سوريا، مستدركا بأن قوات سوريا الديمقراطية، تواصل الحفاظ على المخيمات، وأماكن الاحتجاز التي تضم عناصر تنظيم داعش، والواقعة في مناطق سيطرتها، على الرغم مما تشهده تلك المناطق من تطورات.

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