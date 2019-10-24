2019/10/24 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء يصدر قراراً باعادة جميع المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية ومكافحة الاٍرهاب والحشد الشعبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/24 | 22:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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