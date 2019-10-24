وزير الداخلية يزور المتظاهرين في ساحة التحرير: جئنا لحمايتكم

2019/10/24 | 22:54

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بغداد اليوم ـ بغداد

زار وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، الخميس، المتظاهرين المتواجدين في ساحة التحرير، فيما أكد أن القوات الامنية لن تسمح لاحد بالتعدي على المتظاهرين.

وقال الياسري في كلمة نقلها مكتبه الاعلامي، "جئنا لحمايتكم ولن نسمح لأحد بالتعدي عليكم".

بغداد اليوم ـ بغداد

اصدرت وزارة الداخلية، الخميس، عدة توجيهات لوسائل الاعلام بشأن التظاهرات المقرر انطلاقها يوم غد الجمعة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، العميد خالد المحنا، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "جميع وسائل الاعلام مخولة بالدخ

بغداد اليوم - بغداد

دعت اللّجنة المركزية العليا لتنسيقيّات احتجاجات العراق، الخميس، التيار الصدري الى عدم ركوب موجة التظاهرات.

وقالت اللجنة في بيان، "طالبنا في وقتٍ سابق عدم ركوب الأحزاب الحاكمة لموجة التّظاهرات، كون ا

بغداد اليوم

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