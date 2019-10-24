2019/10/24 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : وجه مدونون ساخرون صورة طفلة عمرها اقل من عام في ساحة التحرير وقالوا انها اصغر مندسة في التظاهرة في تهكم واضح على سياسة حكومة عبد المهدي في قمع التظاهرات ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد – اصغر مندسة في ساحة التحرير : مدونون ينشرونها لعبد المهدي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد – اصغر مندسة في ساحة التحرير : مدونون ينشرونها لعبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).