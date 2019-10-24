2019/10/24 | 23:03

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عاجل | بعد قليل..



رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوجه خطابا هاما للشعب العراقي

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