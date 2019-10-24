راموس يطعن ضد غرامة المليون يورو

2019/10/24 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قرر النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، التقدم بطعن ضد غرامة فرضتها عليه سلطات الضرائب في بلاده، بعد أن أدانته المحكمة في مخالفات تتعلق بحقوق استغلال صورته إعلانياً بين عامي 2012 و2014.

ذكرت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية أن راموس مفروض عليه غرامة بقيمة مليون يورو أي ما يعادل {1.1 مليون دولار} لكن راموس قال إنه سيطعن على القرار.وأصدر راموس بياناً قال فيه إن تغيير القانون كان سبباً في عقوبة الغرامة، وأضاف: أدرك تماماً كافة التزاماتي تجاه مصلحة الضرائب الإسبانية التي أبلغتني بمبلغ تسوية مختلف عن الفترة بين 2012 و2014 بعد تغيير المعايير التي أبلغتني بها المصلحة خلال السنوات الماضية وهذا ما سددته بالكامل.كما جاء في البيان: إنها غرامة إدارية وليست عقوبة جنائية، وبالنظر إلى عدم موافقتي على تغيير المعايير من قبل مصلحة الضرائب ودفع التسوية الخاصة بي قررت استخدام حقي في الطعن على قرار المصلحة.وسبق أن صدر حُكم بالحبس ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، مع تغريمهما عقب إدانتهما بالاحتيال الضريبي، ومع ذلك لم يتم حبسهما بعد الموافقة على تسوية بموجب القوانين الإسبانية.انتهى

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