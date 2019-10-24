وزير الاتصالات : لا توجيه حكومي بقطع الانترنت حتى الان

2019/10/24 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربغداد:الفرات نيوز} اكد وزير الاتصالات نعيم الربيعي، اليوم الخميس، عدم وجود توجيه من الحكومة بقطع خدمة الانترنت عن بغداد والمحافظات الاخرى حتى الان.

ونفت وزارة الاتصالات، الاثنين الماضي، قطع الانترنت يومي الجمعة والسبت المقبلين بعد انتشار وثيقة تقضي بهذا الامر.وذكر مصدر في الوزارة لـ{الفرات نيوز} ان "لا صحة للوثيقة التي تم تناقلها في الاعلام بشأن نية وزارة الاتصالات اجراء اعمال صيانة يومي الجمعة والسبت لخدمة الانترنت وان الوزارة لا تملك نوايا قطع الانترنت خلال الايام المقبلة".



وتستعد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى غداً الجمعة الخروج بتظاهرات شعبية ضد الفساد والبطالة والمحاصصة وتردي الخدمات ومشاكل أخرى.وتعهدت السلطات بحماية المشاركين في المظاهرات خلال احتجاجاتهم غدا الجمعة، في حين لم تصدر أي تعهدات بتخصيص مواقع للصحفيين لتغطية الحدث.وأعلنت وزارة الداخلية حالة الإنذار "ج" لكافة منتسبيها، وهي تعتبر أعلى درجات الإنذار، تحسبا لأي طارئ خلال التظاهرات المرتقبة.كما خصصت نقابة الصحفيين من جهتها أرقام هواتف للإبلاغ عن أي حالة اعتداء على الصحفيين خلال التظاهرات، حيث أن بعض المؤسسات الإعلامية تعرضت للاعتداء من جهات مجهولة خلال التظاهرات الأخيرة.وأكد وزير الداخلية ياسين الياسري، أنه وجه باتخاذ "أقصى التدابير الأمنية" لتأمين مقرات وسائل الإعلام.انتهى

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