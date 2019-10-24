الاسدي: رئيس الوزراء يصدر قراراً باعادة جميع المفسوخة عقودهم في المؤسسات الامنية

2019/10/24 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد النائب احمد الاسدي، اليوم الخميس، علىان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي اصدر قراراً باعادة جميع المفسوخة عقودهم في المؤسسات الامنية.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، ان "رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي اصدر قراراً باعادة جميع المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية ومكافحة الاٍرهاب والحشد الشعبي، وستعلن التعليمات في جميع وسائل الاعلام قريباً".

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