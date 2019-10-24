خارطة الطريق للتغيير الحقيقي.. ليث شبر

2019/10/24 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليث شبر ليس من المستحيل اصلاح الوضع في العراق على الرغم مما نحن فيه من التعقيدات والغضب الشعبي والصراع السياسي والأزمات المتراكمة والفشل في ادارة البلاد طيلة ١٦ عاما وفقدان الثقة بنظامه السياسي وحكوماته المتعاقبة..أقول ان ما بعد ١٠/١ يختلف تماما عما قبله وهذه هي النقطة التي يجب أن ننطلق منها ومن دون ذلك […]

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