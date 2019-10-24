بالفيديو.. العشرات من المواطنين يتجمعون امام جسر التربية وسط ميسان

2019/10/24 | 23:25

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بغداد اليوم ـ بغداد

بدأ العشرات من اهالي ميسان، الخميس، بالتجمع امام جسر التربية وسط ميسان، استعداداً للتظاهرات ...





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