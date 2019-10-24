أردوغان يطالب واشنطن بتسليم قائد قسد وينزجع من رسائل ترامب-مظلوم

2019/10/24 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية تسليم قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني، المطلوب لدى أنقرة في ”النشرة الحمراء“.وأضاف أردوغان خلال مقابلة تلفزيونية، اليوم الخميس، مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية ”تي أر تي“، أن وزارة العدل التركية ستقدم طلبًا للولايات المتحدة لتسليمها مظلوم.وأشار أردوغان إلى أنهم (الأتراك) أبلغوا الرئيس ترامب انزعاجهم واستياءهم من تبادله الرسائل مع مظلوم، مضيفًا: ”لم يستطع أن يقول شيئًا“.وقال إن تركيا ليست عدوة للكورد، وأن ”الكورد إخوتنا، مشكلتنا هم الإرهابيون“، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية، وحزب العمال الكوردستاني.وفي وقت سابق اليوم، أعرب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون عن قلقه من اعتبار واشنطن مظلوم ”شخصية سياسية شرعية“.

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