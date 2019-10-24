الدنمارك تمنع دواعش يحملون جنسيتها العودة من العراق

2019/10/24 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أقرت الدنمارك قانونا يعطي للحكومة حق تجريد من يشتبه بأنهم مسلحون ينتمون من مزدوجي الجنسية من جنسيتهم الدنماركية.

ويستهدف القانون أولئك الذين ذهبوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف داعش، لمنعهم من العودة إلى الدنمارك.وكانت انتقادات وجهت إلى مشروع القانون قبل إقراره أشارت إلى عدد من القضايا من بينها: لماذا ينبه المشمولون به بتجريدهم من جوازات سفرهم عبر البريد الإلكتروني؟.وقال وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، إن مشروع القانون قد عدل، بما يتيح لهؤلاء الأشخاص فترة 4 أسابيع لطلب الاستئناف.انتهى

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