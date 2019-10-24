استخبارات الداخلية تدعو للابلاغ عن حالات التخريب عبر خطها المجاني

2019/10/24 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية المواطنين للابلاغ عن حالات التخريب عبر خطها المجاني الساخن.

وقالت الوكالة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنها "تدعو المواطنين كافة للتعاون معها والابلاغ عن أي محاولة تخريب أو إثارة العداوة بين المتظاهرين والقوات الامنية الى الاتصال عبر الخط المجاني الساخن {144}، كما تقدر عالياً الانضباط الكبير الذي يبديه المتظاهرين السلميين".



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