في ذي قار.. اب يقتل ابنه باستخدام (الستوتة)

2019/10/24 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن طفلا لقي مصرعه بحادث سير وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " طفلا يبلغ من العمر اربع سنوات لقي مصرعه بحادث سقوط من دراجة نارية نوع (ستوتة) كان يقودها والده بسرعة فائقة وسط مدينة الناصرية".

وبين المصدر، أن " جثة الطفل ارسلت الى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

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