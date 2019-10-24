كربلاء تعطل الدوام الرسمي الاحد المقبل بذكرى وفاة الرسول

2019/10/24 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مجلس محافظة كربلاء، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل.

وقال المجلس في بيان مقتضب، تلقته "الغد برس"، انه "تم تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل، لمناسبة ذكرئ وفاة الرسول (ص)".

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