سعيد الكحل - لما العقرة يعقر الدين والدستور.

2019/10/24 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل نشر المدعو العقرة شريطا مصورا يهاجم فيه البرلماني بلافريج ويتهمه بالكفر ويحرض على قتله باسم الدين .ويكون العقرة بهذا الشريط قد أثبت للمغاربة الوطنيين والمعتدلين أنه وأمثاله وإن كانوا( مِن جِلدَتِنا، ويتكلَّمون بألسِنتِنا) فهم بأفكارهم التكفيرية وعقائدهم المتطرفة (دُعَاة على أبواب جهنَّم، مَن أجابَهُم إليها قذَفُوه فيها) كما جاء في الحديث الشريف .فهذا الشيخ الناعق كفرا نصّب نفسه ناطقا باسم الله......

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