عشية المظاهرات.. الأمم المتحدة تدعو القوات الأمنية والمتظاهرين إلى التصرف وفق القانون

2019/10/24 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق حثّت الممثلةُ الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في #العراق #جينين_هينيس_بلاسخارت الحكومةَ العراقية، عشيّة المظاهرات المرتقبة في العراق، على تمكين الاحتجاجات السلميّة بشكلٍ إيجابيّ.كما دعت كلاً من […]

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