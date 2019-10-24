مراسل “كلكامش “: اغلاق الطرق المؤدية الى ساحة التحرير باستثناء نفق التحرير

2019/10/24 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مراسل “كلكامش برس ” في بغداد، ان جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير تم اغلاقها الان ، فيما استثنى هذا الاجراء نفق التحرير .

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