مراسل “ككامش “: النجف تشهد تظاهرات حاشدة بساحة العشرين الان

2019/10/24 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / النجفافاد مراسل “ككامش ” بمحافظة النجف ان ساحة العشرين وسط مركز المحافظة بدات تشهد الان تظاهرات حاشدة بمشاركة رجال دين وشيوخ عشائر.

واضاف ان المتظاهرين رفعوا شعارات تندد بالنظام السياسي البرلماني في البلاد باعتباره بوابة الفساد الاكير وتكريس للفساد .

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