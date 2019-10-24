2019/10/24 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محاولة تخريب او إثارة العداوة بين المتظاهرين والقوات الأمنية والاتصال عبر الخط المجاني الساخن (١٤٤) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/24 | 23:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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