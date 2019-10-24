الحكيم والعامري يشددان على سلمية التظاهرات ويدعوان للتخلص من المحاصصة

2019/10/24 | 23:56

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير المالية السابق هوشيار زيباري، اليوم الخميس، أن الحكومة الاتحادية لا تزال تقطع حصة إقليم كردستان من الموازنة، بسبب عدم تسليم النفط إلى بغداد.

وقال زيباري، خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر"، الذي يقدمه الدك

بغداد اليوم ـ بغداد

زار وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، الخميس، المتظاهرين المتواجدين في ساحة التحرير، فيما أكد أن القوات الامنية لن تسمح لاحد بالتعدي على المتظاهرين.

وقال الياسري في كلمة نقلها مكتبه الاعلامي، "جئنا لحمايتكم ولن نسمح لأ

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