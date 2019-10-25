الداخلية تدعو المواطنين للتعاون معها والإبلاغ عن اي محاولة تخريب بالاتصال عبر الخط المجاني

2019/10/25 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، للتعاون معها والإبلاغ عن اي محاولة تخريب بالاتصال عبر الخط المجاني.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، تدعو وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية المواطنين كافة "للتعاون معها والإبلاغ عن اي محاولة تخريب او إثارة العداوة بين المتظاهرين والقوات الأمنية، الى الاتصال عبر الخط المجاني الساخن (١٤٤)، كما تقدر عالياً الانضباط الكبير الذي يبدبه المتظاهرون السلميين".

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