بالفيديو.. ميسان تغفو على أصوات هتافات المتظاهرين: هذه الأحزاب “منريدها”

2019/10/25 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل “يس عراق” على فيديو من مدونين على موقع تويتر، عن تظاهرات أبناء محافظات ميسان مساء أمس الخميس، حيث تتعالى أصوات هتافاتهم ضد الأحزاب.#الان_ميسان ( هاي الأحزاب الفاسده منريدهه و ال 91 والله نعيدها) ..سنجعل تظاهرات يوم غد #عرسا_عراقيا_وطنيا #شباب_العراق_سيخلدكم_التاريخ✌🏻🇮🇶❤️#عامرة_دياركم pic.twitter.com/ellVwYy9EB — Firas W.Alsarray ⭕️ (@firasalsarrai) October 24, 2019

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