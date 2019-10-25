السيد عمار الحكيم والعامري يبحثان ملف التظاهرات والتعديل الوزاري {موسع}

2019/10/25 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، ورئيس تيار الفتح هادي العامري، ملف التظاهرات والتعديل الوزاري.

وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان السيد عمر الحكيم والعامري "مستجدات الملفات السياسية في العراق وعلى وجه الخصوص ملف التظاهرات والمطالب الواجب تنفيذها بشكل عاجل" مؤكداً "أهمية تنفيذ مطالب المتظاهرين فيما يتعلق بفرص العمل والخدمات".وشددا "على ضرورة التعامل مع هذه المطالب باجراءات استثنائية بعيدا عن الروتين والبيروقراطية، فيما بينا أهمية جدولة المطالب على وفق الاولى فالاولى".كما شددا "على ضرورة اتخاذ خطوات أكبر وأوسع في مكافحة الفساد وضرب رؤوس الفساد من دون هوادة وتحويلهم الى القضاء لينالوا جزاءهم مع فتح الملفات بكل حيادية وشفافية".وفيما يخص القوى السياسية دعيا الجميع الى "استثمار الفرصة للتخلص من المحاصصة والذهاب نحو تعديل وزاري مبني على اساس الكفاءة والنزاهة والخبرة".وأما بخصوص مجلس النواب قال السيد عمار الحكيم والعامري "المرجعية كانت واضحة عندما حملته مع الكتل الكبيرة فيه مسؤولية الاصلاح وتغيير الواقع السياسي نحو الأفضل وطالبنا المجلس بالتعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيق مطالب الجمهور".وشددا على "سلميتها واهدافها المحددة والامتثال لرغبة المتظاهرين بأبعادها على التسييس" ودعيا "الاجهزة الامنية الى حماية المتظاهرين من المندسين والمتصيدين بالماء العكر".انتهى

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