2019/10/25 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي:نحن امام ازمة نظام لم تدركها القوى السياسية ولكن الشعب ادركها) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي:نحن امام ازمة نظام لم تدركها القوى السياسية ولكن الشعب ادركها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).