إغلاق جسر “السنك” القريب من ساحة التحرير وسط بغداد.. شاهد

2019/10/25 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : أغلقت القوات الأمنية، مساء أمس الخميس، جسر السنك القريب من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، قبيل ساعات من انطلاق تظاهرات 25 أكتوبر.IMG_5777

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