2019/10/25 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي : الاسبوع المقبل سنقدم التعديلات الوزارية علة محاسبة كبار الفاسدين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي : الاسبوع المقبل سنقدم التعديلات الوزارية علة محاسبة كبار الفاسدين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي : الاسبوع المقبل سنقدم التعديلات الوزارية علة محاسبة كبار الفاسدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).