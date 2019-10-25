2019/10/25 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي:نعرف من يدعو الى التظاهرات ومن يقف ورائها) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي:نعرف من يدعو الى التظاهرات ومن يقف ورائها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).