عبد المهدي: سنجري الاسبوع القادم تعديلات وزارية

2019/10/25 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، عشية التظاهرات المقررة يوم غد الجمعة، عن حزمة اصلاحات جديدة بينها تعديل وزاري "الاسبوع المقبل".

يتبع..

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