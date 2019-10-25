2019/10/25 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبد المهدي ملمحاً لتصريحات العبادي: بعضهم يصرّح بأنه سلم البلاد آ

اخبار مباشرة

عبد المهدي ملمحاً لتصريحات العبادي: بعضهم يصرّح بأنه سلم البلاد آمنة

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي ملمحاً لتصريحات العبادي: بعضهم يصرّح بأنه سلم البلاد آمنة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي ملمحاً لتصريحات العبادي: بعضهم يصرّح بأنه سلم البلاد آمنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).