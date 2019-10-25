جواد بولس - لنصلي من أجل لبنان وفلسطين

2019/10/25 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس فاجأت الاحتجاجات الشعبية، التي ما زالت تتفاعل في معظم المناطق اللبنانية، وفاقت توقعات جميع المراقبين والمحللين ومتعاطي "كار" السياسة محليًا وعالميًا.وبعيدًا عمّا ستفضي إليه من نتائج وتبعات، فلقد فجّرت مشاهد الميادين الثائرة ينابيع أحلامنا بعد أن وصلنا ، نحن العرب أهل الشرق، إلى حافة العطش والضياع في عتمة اليأس وركام الأمل.قد نختلف حول كثير من التفاصيل التي نشاهدها أو نجهلها، لكننا يجب أ......

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