2019/10/25 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ييلماز_جاويد ورد في الأقوال والحكم :إتقِ شر الحليم إذا غضب .إتق شر الحنون إذا قسى .يستفزّونك ليخرجوا أسوأ ما فيك ثم يقولون هذا أنت .لا يا عزيزي هذا ليس أنا ، هذا ماتريده أنت !نحن لا نكون سيئين إلاّ عندما يجبرنا الآخرون أن نكون كذلك .المعروف عن الشعب العراقي ، عبر تاريخه الطويل ، أنه شعب صبور وحليم يتحمّل القسوة التي تأتيه من حاكم ظالم ، محلّيّاً أو أجنبيّاً مستعمراً ، وهو حنون حنو الأم عل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ييلماز جاويد - هَل يَعتَبرون ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ييلماز جاويد - هَل يَعتَبرون ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).