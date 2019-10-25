2019/10/25 | 00:41

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عاجل عبد المهدي يهاجم الحكومة السابقة وتحميلها العراق ديون كبيرة

تأریخ التحریر: : 2019/10/25 0:38

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