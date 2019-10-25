بغداد وأربع محافظات تستبق موعد التظاهرات.. مئات الشباب ينددون بالفساد وآخرون يلتحقون

2019/10/25 | 00:58

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بغداد اليوم - بغداد

خرج المئات من الاشخاص، منذ مساء الخميس، بتظاهرات واسعة في مراكز بغداد وميسان والديوانية وواسط وذي ق...





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