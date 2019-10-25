تعرف على ابرز ماجاء في خطاب عبد المهدي : ٣٨ سوف .. الملل و الإطناب يلازمان الخطاب

2019/10/25 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خطابا فجر الجمعة بدلا من وعد تقديم خطابه الخميس حيث تم إذاعة الخطاب بعد الساعة ١٢ فجرا ..وجه عبد المهدي خطابا طويلا شبيها بخطاب برنامجه الحكومي الفضفاض ، و قدم عشرات الوعود و استخدم حرف ال ” س ” مرات ومرات قد تصل الى […]

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