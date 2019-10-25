هذا ابرز ما جاء في خطاب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للشعب العراقي

2019/10/25 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادوجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ،كلمة الى الشعب العراقي مع بدء انطلاق تظاهرات مليونية في بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بتغيير النظام السياسي في البلاد يمهد لمحاسبة الفاسدين ويؤسس لاستقلالية العراق عن التبعية الاقليمية .

ابرز ما جاء في الكلمة :

من حق جميع للتعبير عن رايه وموقفه بطرق سلمية دون شغب

المصرون على المحاصصة هم من يزايدون على الحكومة اليوم

استقالة الحكومة دون بديل دستوري يعني ترك العراق للفوضى

اسقاط الحكومة ودعوات لاجراء انتخابات مبكرة حق شرعي سنعمل عليه دون ضغوط

نتعهد بحماية التظاهرات وممارسة الشعب حقوقه

اعفاء قادة امنيين ومقاضاة اخرين ليس عقوبة بل لتبرئة انفسهم

لجنة التحقيق باحداث التظاهرات عملت بشفافية وحظيت بتاييد الكثير

نعرف من يدعو الى التظاهرات ومن يقف ورائها

تطبيق فوري لقانون الاحزاب ومنع المجاميع المسلحة من تاسيس الاحزاب

تقليص رواتب المسؤولين وتعديل قانون الانتخابات

الاسبوع المقبل سيشهد تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة واعتماد الكفاءات

الحكومة تؤيد قرار البرلمان تجميد مجالس المحافظات

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