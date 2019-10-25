نص كلمة عبد المهدي للشعب العراقي عشية تظاهرات الجمعة {موسع}

2019/10/25 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، كلمة الى الشعب العراقي في ساعة متأخرة ليل الخميس وعشية التظاهرات الشعبية المقررة الجمعة.

عبد المهدي: نحن امام أزمة نظام لم تدركه القوى السياسيةعبد المهدي: المهمة الاساسية هي ضمان أعلى مستوى من الحريات والامن وفرص العملعبد المهدي: سنجري تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة الأسبوع المقبلعبد المهدي يؤكد تقليص رواتب المسؤولين الى النصف ومنحها للشعبوالوزراء والنواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراس العامين عبد المهدي: سنقدم مرشحي الخدمة الاتحادي الى البرلمان الأسبوع المقبلعبد المهدي: مجلس الوزراء سيعيد مقترحه للبرلمان في تعديل قانون انتخابات المحافظات والبرلمانعبد المهدي: نسعى الى تشكيل مفوضية انتخابات جديدة تتمتع بالاستقلاليةعبد المهدي: تطبيق قانون الاحزاب ومنع المجاميع المسلحة من العمل الحزبي والمشاركة بالانتخاباتعبد المهدي: خضوع كل صادرات النفط ومنها في الاقليم بالسياسية النفطيةعبد المهدي: منح كل عراقي لا يملك دخلاً 130 الف دينار شهرياًعبد المهدي: عقد مؤتمر اقليمي يضم دول الجوار العراقي لمنع خطر الحرب بالمنطقةعبد المهدي: لا تظاهرات بلا موافقة وزارة الداخليةعبد المهدي: الاتفاق على تقنين جميع مكاتب الرئاسات الثلاث وجعلها أقل كلفةعبد المهدي: لجنة التحقيق ليس تنفيذية بل لتشخيص أحداث التظاهراتعبد المهدي يدافع عن اللجنة التحقيقية بأحداث التظاهرات ويؤكد: نقبل الاعتراضعبد المهدي: خفض سن الترشيح بالانتخابات والفوز بأعلى الأصواتعبد المهدي: إعفاء كبار الضباط لا يعني الخروج من الخدمة وبخلافه سوء فهمعبد المهدي: الحكومة أيدت قرار البرلمان بتجميد عمل مجالس المحافظاتعبد المهدي: الدعوة لانتخابات مبكرة حق دستوري ولا لبس فيه وسأكون مسرورا وفق الدستور اما الضغط والتصوير للناس هذا امرعبد المهدي يرفض الاستقالة ويعد الانتخابات المبكرة بـ"المغامرة"عبد المهدي: استقالة الحكومة يعني الذهاب للفوضى وضد الاصلاحعبد المهدي ينتقد العبادي "ضمناً" وتفاخره بالانتصار على داعشعبد المهدي يهاجم الحكومة السابقة وتحميلها ديون كبيرة على العراقعبد المهدي: البعض يستغل الاحداث لرفع الأسعار وسنحاسبهم بالقانونعبد المهدي: وجهنا باطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين وعدم ملاحقة وسائل الاعلامعبد المهدي: زج القوات المسلحة بالتظاهرات خطأ كبير واستبدلناها بقوات حفظ القانون..



يتبع

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