الشابندر: دعم عبد المهدي للتخلص من شبكة الفاسدين (واجب وطني)

2019/10/25 | 01:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقسم بالله منحازاً الى جانب المنتفضين ضد فساد الكتل السياسية الحاكمة و بعد خطاب السيد عادل عبد المهدي الليلة ارى ان دعمه و مساعدته للتخلص من شبكة الفاسدين هو واجب وطني يقع على امتداد الانتفاضة الوطنية الباسلة .— عزت الشابندر (@IAlshabandar) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩

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