بالفيديو.. مواطنون يشعلون أجواء ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد

2019/10/25 | 01:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شهدت ساحتي التحرير والخلاني، وسط العاصمة بغداد أجواءً احتفالية كبيرة شارك بها المتظاهرون والمواطنين الذين يستقلون عجلاتهم.

وحمل الجميع من المواطنين وافراد الاجهزية الامنية العلم العراقي وسط اصوات الأغاني الوطنية، عشية تظاهرة الجمعة الـ25 من تشرين الاول الجاري.انتهى

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