2019/10/25 | 01:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | عبد المهدي: سنقدم تعديلا جديدا لقانون الانتخابات واعادة النظر بالمفوضية

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | عبد المهدي: سنقدم تعديلا جديدا لقانون الانتخابات واعادة النظر بالمفوضية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | عبد المهدي: سنقدم تعديلا جديدا لقانون الانتخابات واعادة النظر بالمفوضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).