2019/10/25 | 02:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بس عراق : المتظاهرون يلقون بالحواجز الحديدية في نهر دجلة IMG_5788

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد – المتظاهرون يلقون بالحواجز الحديدية في نهر دجلة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد – المتظاهرون يلقون بالحواجز الحديدية في نهر دجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).