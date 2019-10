عاجل – اول مشاهد فيديو دخول بوابة القصر في المنطقة الخضراء بدون اشتباك

2019/10/25 | 02:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : Breaking: Protesters are seen entering the Green Zone in #Baghdad from the gates near the MOD #IraqXXV #نريد_وطن pic.twitter.com/mNxZJmJwDK — Steven nabil (@thestevennabil) October 24, 2019

