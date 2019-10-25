المتظاهرون يدخلون المنطقة الخضراء

2019/10/25 | 02:31

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

افاد مصدر امني في محافظة النجف، الجمعة، بتجدد التظاهرات في المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "التظاهرات تجددت في النجف والعشرات اتجهوا صوب ثورة العشرين مركز المدينة".

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني، الخميس، بمقتل صبي واصابة اثنين من افراد اسرته بهجوم داعشي على منزل شمال شرق ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "داعش شن هجوما على منزل في قرية عرب سليمان ضمن قاطع شيخ بابا في ريف ناحية جلو

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، مقتل 7 أشخاص بحادثة ابي صيدا في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "القوات الأمنية فرضت حظرا للتجوال في قضاء المقدادية والنواحي المرتبطة بها في

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