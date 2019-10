شاهد فيديو – رش المتظاهرين بخراطيم المياه امام المنطقة الخضراء

2019/10/25 | 02:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : Protestors in #Baghdad entering the #GreenZone from what is famously known as assasins gate.#IraqProtests #BaghdadProtests pic.twitter.com/moMqNsCFP4 — Hiwa Osman (@Hiwaosman) October 24, 2019

