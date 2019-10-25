دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل السابع/ 2

2019/10/25 | 02:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري " مع ذلك، تمّ خداعي سواءً بعلم حمّوكي، أو بدون علمه مثلما أقسمَ على المصحف الشريف "، تمتمَ عليكي آغا الصغير من بين أسنانه وكان من القهر في غاية.شعرَ بالخدر في يده اليمنى، التي ركّز عليها جسده، فتزحزح رويداً كيلا يوقظ الطفلة الصغيرة.بعد نحو نصف ساعة، كان جالساً في الحديقة مع حميه، المفترض.من الكدر، العائم على سحنة زوج ربيبته، أدرك أوسمان أنّ ثمة مشكلة مهمة تواجهه.ولكنه، كالعادة مع أجيره السابق،......

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