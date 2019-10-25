2019/10/25 | 02:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : بلهجته العامية الدارجة المعروفة هاجم النائب فائق الشيخ عليها الولايات المتحدة و أطلق هاشتاك ” طاح حظج امريكا ” دون سابق إنذار ..و يعرف عن الشيخ علي أسلوبه التهكمي ويقصد به الولايات المتحدة التي خاضت حربًا ليتسلم الحكم مجموعة من السياسيين غير الكفؤين واحد معترض:يا به..شخبصتنه من أمس لليوم بهشتاگ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على شكل مفاجئة : فائق الشيخ علي يهاجم امريكا على تويتر – شاهد التغريدة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على شكل مفاجئة : فائق الشيخ علي يهاجم امريكا على تويتر – شاهد التغريدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).