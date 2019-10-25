2019/10/25 | 02:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق : بلهجته العامية الدارجة المعروفة هاجم النائب فائق الشيخ عليها الولايات المتحدة و أطلق هاشتاك ” طاح حظج امريكا ” دون سابق إنذار ..
و يعرف عن الشيخ علي أسلوبه التهكمي ويقصد به الولايات المتحدة التي خاضت حربًا ليتسلم الحكم مجموعة من السياسيين غير الكفؤين واحد معترض:يا به..
شخبصتنه من أمس لليوم بهشتاگ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على شكل مفاجئة : فائق الشيخ علي يهاجم امريكا على تويتر – شاهد التغريدة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
و يعرف عن الشيخ علي أسلوبه التهكمي ويقصد به الولايات المتحدة التي خاضت حربًا ليتسلم الحكم مجموعة من السياسيين غير الكفؤين واحد معترض:يا به..
شخبصتنه من أمس لليوم بهشتاگ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على شكل مفاجئة : فائق الشيخ علي يهاجم امريكا على تويتر – شاهد التغريدة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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