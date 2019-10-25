2019/10/25 | 02:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : المنصور الان… pic.twitter.com/y5WCqbwaWa — 🇮🇶 ليّٱليّ 🇮🇶 (@iraqsee) October 24, 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد فيديو – احتفالات في المنصور وإطلاق ألعاب نارية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد فيديو – احتفالات في المنصور وإطلاق ألعاب نارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).