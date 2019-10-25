متظاهرو ساحة التحرير يعتصمون قرب الباحة الخارجية للبرلمان

2019/10/25 | 03:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مراسلنا من المنطقة الخضراء، الجمعة، بان المتظاهرين دخلوا الى المنطقة دون أي تعرض لهم من القوات الامنية.

وقال مراسلنا، إن المتظاهرين دخلوا بوابة القصر في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وأضاف، أن القوات الامنية لم

بغداد اليوم - النجف

افاد مصدر امني في محافظة النجف، الجمعة، بتجدد التظاهرات في المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "التظاهرات تجددت في النجف والعشرات اتجهوا صوب ثورة العشرين مركز المدينة".

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني، الخميس، بمقتل صبي واصابة اثنين من افراد اسرته بهجوم داعشي على منزل شمال شرق ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "داعش شن هجوما على منزل في قرية عرب سليمان ضمن قاطع شيخ بابا في ريف ناحية جلو

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